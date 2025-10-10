НАВЕРХ
Венесуэльская оппозиционерка увела премию мира у Дональда Трампа

Венесуэльский оппозиционный политик Мария Корина Мачадо
Фото: Carlos Díaz from Venezuela / CC BY 2.0

Венесуэльская политическая деятельница Мария Корина Мачадо получила Нобелевскую премию мира, сообщил Нобелевский комитет. Одним из кандидатов на нее называли президента США Дональда Трампа.

Мачандо получила премию мира «за ее неустанную работу по защите демократических прав народа Венесуэлы и за ее борьбу за достижение справедливого и мирного перехода от диктатуры к демократии».

«Мария Корина Мачадо, лидер демократического движения в Венесуэле, является одним из самых выдающихся примеров гражданского мужества в Латинской Америке последнего времени. Г-жа Мачадо стала ключевой, объединяющей фигурой в политической оппозиции, которая когда-то была глубоко разобщена, — оппозиции, которая нашла общую почву в требовании свободных выборов и представительного правления», — говорится в пресс-релизе Нобелевского комитета.

Мачадо 58 лет, родилась в Каракасе. Ее отец возглавлял сталелитейный завод Sidetur, в 2012 году экспроприированный правительством Уго Чавеса. В 1994 году основала фонд «Атенеа», который оказывал помощь бездомным детям и сиротам. Возглавляла некоммерческую организацию Sumate по наблюдению за выборами.

В 2012 году основала и возглавила оппозиционное движение «Венте Вененесуэла». Мачадо была одной из ведущих фигур во время венесуэльских протестов 2014 года против правительства Николаса Мадуро. Была кандидатом на президентский пост от крайне правой оппозиции, но ее не допустили до выборов.

В этом году на Нобелевскую премию мира претендовали 338 кандидатов, из которых 244 — физические лица, а 94 — организации. По неофициальной информации, одним из кандидатов был Трамп. Его шансы букмекеры оценивали в 25%.

Политика #Мир
