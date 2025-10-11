НАВЕРХ
Российские ученые создали имитатор лунного грунта из пепла вулкана

Источник:
Sibnet.ru
Деталь, выполненная из аналога лунного грунта
Деталь, выполненная из аналога лунного грунта
Фото: ©

Российские ученые разработали имитатор (аналог) лунного грунта VI-T из пепла камчатского вулкана Толбачик. Это позволит отработать технологии, которые пригодятся на Луне — для создания конструкций из местного сырья, сообщило Минобрнауки РФ.

Специалисты изучили пробы различных камчатских пеплов. Именно пепел вулкана Толбачик похож на лунный грунт по химическому и минеральному составу, его легко добывать и транспортировать. Исследователи уже апробировали материал, изготавливая из него детали методом лазерного спекания.  

«Необходимы дальнейшие исследования по создание деталей более сложной формы и объема с последующим определением прочностных характеристик, а также опробования других методов аддитивных технологий», — рассказал участник исследования сотрудник лаборатории геохимии Луны и планет Института геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского Иван Агапкин.

Наука #Космос
