Т-Банк открыл клиентам доступ к счетам в других банках

Т-Банк первым в России внедрил «Мультибанкинг» для своих клиентов, сообщила пресс-служба финансовой организации.

Новая опция позволяет пользователям приложения Т-Банка добавить в него карты других банков, просматривать их совокупный баланс, историю операций и переводить деньги с одной карты на другу без комиссии.

«Мультибанкинг» объединяет четыре крупных российский банка: Сбер, ВТБ, Альфа-банк и Т-Банк. При обмене данными они используют стандарты ФАПИ.СЕК и технологию OpenID Connect.

«Эти протоколы исключают возможность несанкционированного доступа и гарантируют, что информация клиента остается конфиденциальной и надежно защищенной от мошенников», — заверила пресс-служба Т-Банка.

Пока «Мультибанкинг» работает в пилотном режиме и доступен не всем. Сейчас опцией могут воспользоваться около миллиона клиентов Т-Банка. Сроки полноценной реализации новой функции пресс-служба банка не назвала.