Минцифры не планирует отключать интернет в России

Источник:
Sibnet.ru
389 4
Фото Sibnet.ru

Минцифры РФ не собирается отключать интернет в России по выходным. Информацию о подобных планах, распространяемую в мессенджерах, ведомство назвало фейком.

Официальный комментарий министерство опубликовало на своем сайте и в телеграм-канале. В нем говорится, что распространяемая в мессенджерах от имени пресс-службы Минцифры информация о планируемых отключениях доступа к интернету в выходные дни не соответствует действительности.

«Фиксированный, мобильный и спутниковый интернет работают штатно, учитывая особенности обеспечения безопасности в каждом регионе. Никаких планов по отключению нет», – говорится в сообщении ведомства.

Пресс-служба министерства призвала граждан доверять только проверенным источникам. В качестве таковых указаны сайт Минцифры и официальные каналы ведомства в Max и Telegram.

«Госуслуги» стали принимать жалобы на проблемы с интернетом
Хайтек #Интернет
Обсуждение (4)
