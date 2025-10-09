Стримерша провела трансляцию родов в Twitch

Американская стримерша Fandy, известная по стримам игр League of Legend, World of Warcraft и Overwatch, родила ребенка в прямом эфире. Трансляцию на Twitch посетил даже глава стриминг-платформы.

Прямой эфир родов Fandy (настоящее имя Кэди) предварила постом в своих соцсетях: «У меня только что отошли воды, так что, пожалуй, я выйду в прямой эфир. Время для малыша :)».

Роды проходили дома в присутствии акушера и близких стримерши. Трансляцию на пике смотрели 27 тысяч зрителей. Одним из них был гендиректор Twitch Дэн Клэнси, который пожелал девушке удачи и поздравил с рождением дочери.

Родившуюся в прямом эфире девочку, по итогам зрительского голосования, назвали Луной.