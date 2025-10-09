НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Нейросети Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты Умный дом

Стримерша провела трансляцию родов в Twitch

Источник:
Sibnet.ru
150 1
Фото: © twitch.tv/fandy

Американская стримерша Fandy, известная по стримам игр League of Legend, World of Warcraft и Overwatch, родила ребенка в прямом эфире. Трансляцию на Twitch посетил даже глава стриминг-платформы.

Прямой эфир родов Fandy (настоящее имя Кэди) предварила постом в своих соцсетях: «У меня только что отошли воды, так что, пожалуй, я выйду в прямой эфир. Время для малыша :)».

Роды проходили дома в присутствии акушера и близких стримерши. Трансляцию на пике смотрели 27 тысяч зрителей. Одним из них был гендиректор Twitch Дэн Клэнси, который пожелал девушке удачи и поздравил с рождением дочери.

Родившуюся в прямом эфире девочку, по итогам зрительского голосования, назвали Луной.

Еще по теме
Компании выявят уязвимых для кибермошенников сотрудников
Маск назвал сроки запуска аналога «Википедии»
«Госуслуги» стали принимать жалобы на проблему с интернетом в доме
ИИ-браузер Comet от Perplexity стал бесплатным
смотреть все
Хайтек #Интернет
Как сделать
Топ-5 сервисов для перевода аудио в текст
25.09.25, 21:41
7513
0
Как удалиться из «Одноклассников»: инструкция
Сделать это можно как на сайте, так и в мобильном приложении
24.09.25, 22:28
7819
0
Смартфон упал в воду: что делать для спасения
Спасти телефон после контакта с водой реально, однако для этого необходимо следовать четкому и правильному алгоритму
20.08.25, 23:04
26860
0
Как убрать пароль при запуске Windows 11
Пользователю при входе в Windows 11 каждый раз требуется ввести пароль учетной записи или пин-код. Как сделать вход автоматическим?
24.07.25, 23:51
43711
0
Как правильно протирать экран телевизора и монитора
Как правильно ухаживать за экраном телевизора или монитора, чтобы не повредить покрытие при протирке?
24.10.24, 23:09
132492
1
Как выбрать
Экраны E-Ink: чем отличаются электронные книги
07.11.24, 20:05
131040
4
Матрица телевизора: чем отличаются LED, QLED и OLED
В чем разница между LED, OLED и QLED и какую технологию телевизионного экрана предпочесть в 2024 году?
30.04.24, 23:57
164321
3
Размеры и картинка: как выбрать игровой телевизор
Гейминг на большом экране гарантирует максимальное погружение в виртуальную реальность. На какие характеристики нужно обратить внимание при выборе игрового телевизора?
18.04.24, 02:09
154535
1
Холодный, нейтральный, теплый: как выбрать свет лампы
«Теплый», «нейтральный» и холодный» — лишь условное категории. Цвет освещения можно выбирать в довольно большом диапазоне
11.11.23, 16:41
2756725
4
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
Собрали подборку из 8 платных и 7 бесплатных онлайн-курсов по обучению работе с фреймворком Angular для начинающих и опытных специалистов
31.08.23, 23:54
180326
0
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Глава победившей в Чехии партии выступил против Украины
Xiaomi 17 Pro Max стал самым мощным Android-смартфоном в мире
Путин заявил, что поставка Киеву Tomahawk разрушит связи с США
Россияне высказали отношение к нытикам в соцсетях
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Как выглядит затонувший «Титаник». ФОТО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Самые удивительные подводные снимки. ФОТО
Топ комментариев

Uynachalnica

Может и ее обязать свое лечение оплачивать? А то не по скрепному получается, одних она пытается заставить...

Uynachalnica

Комплекс имени себя - тут и добавить нечего.

evgen17

Давайте обяжем таких крыс оплачивать хотя бы лечение онкологическим детям?

HAAN27

Нужно наградить пацана какой нибудь медалькой!!!