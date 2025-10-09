Ozon банк будет выдавать карты через банкоматы

Ozon банк анонсировал выдачу клиентам дебетовых карт через банкоматы. Прототип такого устройства был представлен на форуме «Финополис-2025» в Сочи.

Усовершенствованный банкомат содержит специальный модуль для хранения пластиковых карт, которые будут выдавать зарегистрированным клиентам после идентификации через «Госуслуги».

«До чего дошел прогресс! Совсем скоро получить пластиковую дебетовую карту Ozon Банка можно будет прямо в нашем банкомате за пару минут!», – говорится в сообщении пресс-службы банка.

Функция выдачи дебетовых карт появится на некоторых банкоматах до конца года. В 2026-ом ее планируют распространить на все подобные устройства Ozon банка.

Собственную сеть банкоматов в российских городах Ozon банк начал разворачивать летом 2025 года. Первые 12 устройств в июле были установлены в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. До конца года их число планировалось увеличить до 350 штук.