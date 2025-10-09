Ограничить срок возврата денег на карту 24 часами призвали в Госдуме

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил главе Центробанка Эльвире Набиуллиной предложение рассмотреть возможность фиксации предельного срока возврата денег на карту потребителя в 24 часа в случае отмены покупки.

«Прошу вас рассмотреть возможность установления для всех кредитных организаций, осуществляющих эквайринг, предельный срок проведения операции по возврату денежных средств на банковскую карту потребителя при расторжении договоров розничной купли-продажи и возмездного оказания услуг — не более 24 часов», — цитирует РИА Новости документ.

Отмечается, что сейчас списание денег с банковской карты происходит мгновенно, а обратная операция — возврат денег при расторжении договора купли-продажи товара или отказа от оказания услуг занимает до 10 дней.

Чернышов считает, что установление срока возврата денег повысит защищенность прав потребителей, стимулирует безналичные расчеты и развитие цифровой экономики России.