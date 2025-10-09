Зафиксирован сигнал телефона главы пропавшей красноярской семьи

Сигнал телефона, принадлежащего главе пропавшей в Красноярском крае семьи Сергею Усольцеву, зафиксирован рядом с поселком Кутурчин, от которого семья двинулась в поход, сообщило СУ СК РФ по региону.

«Сигнал зафиксирован на расстоянии семи километров от поселка Кутурчин. В настоящее время поиски семьи сосредоточены на пересеченной местности в обозначенном квадрате», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее этот квадрат не обследовали. Он находится за зоной поиска в обратном направлении.

Супруги вместе с пятилетней дочерью 28 сентября ушли в туристический поход с окраины поселка Кутурчин в направлении Кутурчинского белогорья. В течение двух дней они не выходили на связь с родственниками, в связи с этим 30 сентября сын женщины обратился с заявлением в правоохранительные органы.

По данным правоохранительных органов, в том месте, где могут находиться туристы, квадрокоптер зафиксировал двух медведей. Следователи осмотрели машину Усольцевых, где не нашли туристического снаряжения. Установлено, что семья была в легкой одежде, а по дороге в гору их видели двое туристов.

По данным МЧС по Красноярскому краю, к 9 октября обследованы 41 квадратный километр лесного массива и 792 километра лесных дорог. С помощью двух беспилотников обследовано 26 квадратных километров лесного массива. Поиски результатов не дали. За сутки в поисковых работах участвовали 234 человека, 51 единица техники.