Турецкий хитовый мультик «Кролик Момо» покажут в России

Турецкий мультфильм «Кролик Момо: Большая погоня», один из самых ожидаемых анимационных релизов сезона, выходит в российский прокат в четверг, 9 октября, сообщила пресс-служба кинокомпании «Велес Стар Медиа».

По сюжету, торговцы животными похищают обезьянку-скрипачку Юми, что разрушает гармонию в Поющем Лесу. Ее верный друг — кролик Момо — отправляется в город на поиски через заброшенные фабрики, складские лабиринты, зоопарк и даже телестудию, где он встречает уличного котенка Тенька. Вместе они проходят череду испытаний, а Юми превращается в телезвезду и сталкивается с выбором: слава или свобода.

«Кролик Момо: Большая погоня» стал первым турецким анимационным проектом, представленным в Голливуде. На родине он собрал более 480 тысяч зрителей и 380 миллионов рублей за 21 неделю проката.

Мультфильмы про кролика Момо выходят с 2017 года на главном детском телеканале Турции TRT Сocuk.

В последние годы популярность турецких кинолент растет в России. В 2024 году общее время просмотра турецких сериалов на ТВ составило 1,026 миллиона часов, что в три раза больше, чем в 2023 году, а в онлайн-кинотеатрах — 561 тысячу часов. В марте общественное движение «Ветераны России» даже призывало запретить их показ в стране, потому что россиянки неравнодушны к турецким актерам мужского пола, что «негативно влияет на демографию».