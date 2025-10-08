МТС внедрил функцию перевода звонков в чат

Мобильный оператор МТС внедрил для своих абонентов функцию «Звонок в чат», позволяющую отвечать на звонки с помощью голосового помощника. Информацию распространила пресс-служба компании.

Речь идет о случаях, когда звонок поступает в неподходящий момент, например, во время важного совещания или в разгар громкого концерта. Раньше в таких ситуациях абоненты сбрасывали звонок и могли отправить СМС с просьбой перезвонить позже. Новая функция вносит в ситуацию дополнительные опции.

Абонент, отклонивший звонок, получит предложение перевести разговор в чат. Там он будет видеть расшифрованные реплики звонящего и сможет ответить на них текстовыми сообщениями, которые будут озвучены человеку «на том конце провода» голосовым помощником.

Актуальность новой опции подтверждает проведенное МТС исследование. Согласно его результатам, 45% абонентов сталкиваются с необходимостью ответить на срочный звонок в неподходящий момент несколько раз в неделю.