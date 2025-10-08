НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Нейросети Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты Умный дом

МТС внедрил функцию перевода звонков в чат

Источник:
Sibnet.ru
158 0

Мобильный оператор МТС внедрил для своих абонентов функцию «Звонок в чат», позволяющую отвечать на звонки с помощью голосового помощника. Информацию распространила пресс-служба компании.

Речь идет о случаях, когда звонок поступает в неподходящий момент, например, во время важного совещания или в разгар громкого концерта. Раньше в таких ситуациях абоненты сбрасывали звонок и могли отправить СМС с просьбой перезвонить позже. Новая функция вносит в ситуацию дополнительные опции.

Обязательная маркировка звонков юрлиц сорвалась

Абонент, отклонивший звонок, получит предложение перевести разговор в чат. Там он будет видеть расшифрованные реплики звонящего и сможет ответить на них текстовыми сообщениями, которые будут озвучены человеку «на том конце провода» голосовым помощником.

Актуальность новой опции подтверждает проведенное МТС исследование. Согласно его результатам, 45% абонентов сталкиваются с необходимостью ответить на срочный звонок в неподходящий момент несколько раз в неделю.

Еще по теме
Звонки и звезды: зачем устанавливать мессенджер Max
Число пользователей Max выросло на 10 млн за месяц
«Яндекс Карты» стали читабельнее для слабовидящих
Спецкнопка против мошенников появится в приложениях банков
смотреть все
Хайтек #Софт #Смартфоны
Как сделать
Топ-5 сервисов для перевода аудио в текст
25.09.25, 21:41
7462
0
Как удалиться из «Одноклассников»: инструкция
Сделать это можно как на сайте, так и в мобильном приложении
24.09.25, 22:28
7749
0
Смартфон упал в воду: что делать для спасения
Спасти телефон после контакта с водой реально, однако для этого необходимо следовать четкому и правильному алгоритму
20.08.25, 23:04
26796
0
Как убрать пароль при запуске Windows 11
Пользователю при входе в Windows 11 каждый раз требуется ввести пароль учетной записи или пин-код. Как сделать вход автоматическим?
24.07.25, 23:51
43653
0
Как правильно протирать экран телевизора и монитора
Как правильно ухаживать за экраном телевизора или монитора, чтобы не повредить покрытие при протирке?
24.10.24, 23:09
132446
1
Как выбрать
Экраны E-Ink: чем отличаются электронные книги
07.11.24, 20:05
130998
4
Матрица телевизора: чем отличаются LED, QLED и OLED
В чем разница между LED, OLED и QLED и какую технологию телевизионного экрана предпочесть в 2024 году?
30.04.24, 23:57
164266
3
Размеры и картинка: как выбрать игровой телевизор
Гейминг на большом экране гарантирует максимальное погружение в виртуальную реальность. На какие характеристики нужно обратить внимание при выборе игрового телевизора?
18.04.24, 02:09
154497
1
Холодный, нейтральный, теплый: как выбрать свет лампы
«Теплый», «нейтральный» и холодный» — лишь условное категории. Цвет освещения можно выбирать в довольно большом диапазоне
11.11.23, 16:41
2756507
4
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
Собрали подборку из 8 платных и 7 бесплатных онлайн-курсов по обучению работе с фреймворком Angular для начинающих и опытных специалистов
31.08.23, 23:54
180288
0
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Глава победившей в Чехии партии выступил против Украины
Женщина впервые будет премьер‑министром Японии
Путин заявил, что поставка Киеву Tomahawk разрушит связи с США
Россияне высказали отношение к нытикам в соцсетях
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Как выглядит затонувший «Титаник». ФОТО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Самые удивительные подводные снимки. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Топ комментариев

Uynachalnica

Вероятно, за воспитание Адама, и назначения всех своих родственников на руководящие посты. Такого никому...

Uynachalnica

Может и ее обязать свое лечение оплачивать? А то не по скрепному получается, одних она пытается заставить...

evgen17

Давайте обяжем таких крыс оплачивать хотя бы лечение онкологическим детям?

Uynachalnica

Не ну а чо? Даже Ленин про каждую кухарку говорил.