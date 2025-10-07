НАВЕРХ
Производство водки снизилось в России

Источник:
Sibnet.ru
Производство водки в России за январь-сентябрь 2025 года снизилось на 6% в годовом выражении, при этом выпуск ликеро-водочных изделий (ЛВИ) вырос на 9,4%, следует из данных Росалкогольтабакконтроля.

Коньяков за девять месяцев произвели на 17% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего спиртных напитков крепостью свыше 9% было выпущено на 4,2% меньше.

Выпуск слабоалкогольной продукции, в том числе готовых коктейлей, упал на 87,8%, говорится в статистике Росалкогольтабакконтроля.

По данным службы, вина виноградного произвели на 11,6% больше. Выпуск игристых вин вырос на 9,6%. Ликерных вин было произведено на 9,6% больше.

Всего алкогольной продукции без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи в январе-сентябре 2025 года было выпущено на 9,1% меньше в годовом выражении.

