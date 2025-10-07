«Мисс Россия — 2022» назвала «Мисс Россию — 2025» позором

«Мисс Россия — 2022» Анна Линникова жестко раскритиковала итоги конкурса «Мисс Россия — 2025» и его победительницу Анастасию Вензу.

Представительница Московской области 22-летняя Венза стала самой красивой девушкой России и будет представлять страну на конкурсе «Мисс Вселенная» в Таиланде.

«Позор. Я не представляю, как победительница поедет представлять Россию на международном уровне», — написала Линникова в личном блоге.

По ее словам, Венза выглядит старше своих лет, на лице у девушки видны «не очень грамотные вмешательства косметологов». «МР для меня про натуральную красоту. Мне этот выбор победительницы показался странным», — добавила «Мисс Россия — 2022».

«Мисс Россия — 2025» Анастасия Венза Фото: © «Мисс Россия»

Также Линникова опубликовала переписку с одной из участниц конкурса этого года, не раскрывая ее имени. По словам девушки, победительницу не было видно ни на одной репетиции. «Небольшого роста, все лицо в ботоксе и от этого выглядит пропитым», — написала соперница Вензы.

Линникова выиграла титул «Мисс Россия» в 2022 году, тогда ей было 22 года. На тот момент она работает моделью более шести лет, снималась для российских и международных глянцевых изданий и косметических брендов. На «Мисс Вселенная» вышла в полуфинал.