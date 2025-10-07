НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

«Мисс Россия — 2022» назвала «Мисс Россию — 2025» позором

Источник:
Sibnet.ru
366 1
«Мисс Россия — 2022» Анна Линникова
«Мисс Россия — 2022» Анна Линникова
Фото: © @anna_linnikova

«Мисс Россия — 2022» Анна Линникова жестко раскритиковала итоги конкурса «Мисс Россия — 2025» и его победительницу Анастасию Вензу.

Представительница Московской области 22-летняя Венза стала самой красивой девушкой России и будет представлять страну на конкурсе «Мисс Вселенная» в Таиланде.

«Позор. Я не представляю, как победительница поедет представлять Россию на международном уровне», — написала Линникова в личном блоге.

По ее словам, Венза выглядит старше своих лет, на лице у девушки видны «не очень грамотные вмешательства косметологов». «МР для меня про натуральную красоту. Мне этот выбор победительницы показался странным», — добавила «Мисс Россия — 2022».

«Мисс Россия — 2025» Анастасия Венза
«Мисс Россия — 2025» Анастасия Венза
Фото: © «Мисс Россия»

Также Линникова опубликовала переписку с одной из участниц конкурса этого года, не раскрывая ее имени. По словам девушки, победительницу не было видно ни на одной репетиции. «Небольшого роста, все лицо в ботоксе и от этого выглядит пропитым», — написала соперница Вензы.

Линникова выиграла титул «Мисс Россия» в 2022 году, тогда ей было 22 года. На тот момент она работает моделью более шести лет, снималась для российских и международных глянцевых изданий и косметических брендов. На «Мисс Вселенная» вышла в полуфинал. 

Еще по теме
Рэпер Macan объявил об уходе в армию
Появились слухи о госпитализации Кашпировского
Красавица из Подмосковья стала «Мисс Россия — 2025»
Хайди Клум предстала в обнажающем грудь платье на Неделе моды
смотреть все
Культгид #Светская хроника
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Кадыров потребовал трибунала для генерала Шаманова
Число пользователей Max выросло на 10 млн за месяц
Глава победившей в Чехии партии выступил против Украины
Женщина впервые будет премьер‑министром Японии
Обсуждение (1)
Картина дня
Кремль навзал поставку Украине Tomahawk серьезной эскалацией
Цивилев призвал заменить уехавших айтишников ветеранами СВО
Матвиенко хочет заставить безработных платить за ОМС
«Мисс Россия — 2022» назвала «Мисс Россию — 2025» позором
О самом главном
Когда переходить на «ты» с коллегами
Как распознать ложь по методикам ФБР
Какие смайлы можно использовать в деловой переписке
Кто никогда не станет руководителем
Стоит ли возвращаться к бывшим
Конфликт с ребенком: как ссориться правильно
Все статьи
Топ комментариев

Uynachalnica

Вероятно, за воспитание Адама, и назначения всех своих родственников на руководящие посты. Такого никому...

Uynachalnica

Может и ее обязать свое лечение оплачивать? А то не по скрепному получается, одних она пытается заставить...

evgen17

Давайте обяжем таких крыс оплачивать хотя бы лечение онкологическим детям?

andrei703333

Что толку инфляция все опередит, плюс пенсионеры от такого "качественной" не доживут до пенсии