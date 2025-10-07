Заявление экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Польша и страны Балтии косвенно спровоцировали начало спецоперации на Украине, привело к дипломатическому скандалом между Варшавой и Берлином, пишет газета The Telegraph со ссылкой на источники.

Ранее в интервью венгерскому изданию Partizn Меркель заявила, что Польша и страны Прибалтики саботировали ее попытку решения конфликта на Украине, косвенно спровоцировав начало специальной военной операции

«Вмешательство госпожи Меркель вызвало ярость в Польше, поскольку один из бывших премьер-министров предположил, что ее благодушие по отношению к России нанесло серьезный ущерб европейской безопасности», — рассказал газете один из источников.

Собеседники издания отметили, что немецко-польские отношения и без того напряжены из-за спора по поводу безопасности границы, который был спровоцирован правительством Германии из-за миграционного кризиса.