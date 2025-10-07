Мошенники стали рассылать военным фиктивные приказы о награждении

Мошенники стали от имени от сотрудников штабов рассылать военнослужащим фиктивные приказы о награждении, сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.

«Злоумышленники, представляясь сотрудниками штабов, рассылают военнослужащим фиктивные приказы о награждении. Под видом "уточнения данных" или "заполнения документов" они пытаются выявить должностных лиц батальонов, полков, бригад и дивизий, а также получить иную информацию», — сказано в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.

В УБК добавили, что участие в диалогах с неизвестными в мессенджерах всегда рискованно. Это может привести к распространению вредоносного программного обеспечения, к фишингу — краже паролей, документов и контактов, а также к сбору персональной и, что опаснее всего, служебной информации.

«Любая утечка служебных данных может обернуться последствиями не только для отдельного человека, но и для целого подразделения», — подчеркнули в УБК.

Ранее МВД России предостерегло от обмена валюты через мессенджеры по «выгодным курсам».