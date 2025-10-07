НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Мошенники стали рассылать военным фиктивные приказы о награждении

Источник:
Sibnet.ru
182 2

Мошенники стали от имени от сотрудников штабов рассылать военнослужащим фиктивные приказы о награждении, сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.

«Злоумышленники, представляясь сотрудниками штабов, рассылают военнослужащим фиктивные приказы о награждении. Под видом "уточнения данных" или "заполнения документов" они пытаются выявить должностных лиц батальонов, полков, бригад и дивизий, а также получить иную информацию», — сказано в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства. 

В УБК добавили, что участие в диалогах с неизвестными в мессенджерах всегда рискованно. Это может привести к распространению вредоносного программного обеспечения, к фишингу — краже паролей, документов и контактов, а также к сбору персональной и, что опаснее всего, служебной информации.

«Любая утечка служебных данных может обернуться последствиями не только для отдельного человека, но и для целого подразделения», — подчеркнули в УБК.

Ранее МВД России предостерегло от обмена валюты через мессенджеры по «выгодным курсам».

Еще по теме
Ранее судимой телеведущей-иноагенту Лазаревой добавили срок
Россиян предостерегли о мошенничестве с автомобильным утильсбором
МВД предостерегло от обмена валюты через мессенджеры
Мошенники рассылают россиянам фальшивые налоговые уведомления
смотреть все
ЧП #Криминал
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Кадыров потребовал трибунала для генерала Шаманова
Число пользователей Max выросло на 10 млн за месяц
Глава победившей в Чехии партии выступил против Украины
Женщина впервые будет премьер‑министром Японии
Обсуждение (2)
Картина дня
Кремль навзал поставку Украине Tomahawk серьезной эскалацией
Цивилев призвал заменить уехавших айтишников ветеранами СВО
Матвиенко хочет заставить безработных платить за ОМС
Телеведущей-иноагенту Лазаревой добавили срок
Мультимедиа
Самые удивительные подводные снимки. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Топ комментариев

Uynachalnica

Вероятно, за воспитание Адама, и назначения всех своих родственников на руководящие посты. Такого никому...

pepelmetal

Молодец помогать фашне - зашквар!

Uynachalnica

Может и ее обязать свое лечение оплачивать? А то не по скрепному получается, одних она пытается заставить...

andrei703333

Что толку инфляция все опередит, плюс пенсионеры от такого "качественной" не доживут до пенсии