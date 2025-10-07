Полнометражный мультфильм о муми-троллях снимут в Голливуде

кадр из мультфильма "Муми-тролль и другие" (реж. Аида Зябликова)

Компания Moomin Characters и студия Annapurna Animation анонсировали первый в США полнометражный мультфильм о муми-троллях.

Сценаристом и режиссером анимационной картины станет Ребекка Шугар, известна по мультфильмам «Вселенная Стивена» и «Время приключений». Кресло продюсера займет Джулия Пистор, работавшая над «Губкой Бобом» и мультсериалом «Ох уж эти детки», пишет Variety.

Подробностей о сюжете и даты выхода на экраны голливудской муми-полнометражки пока нет. Cтудия Annapurna в 2023 году выпустила мультфильм «Нимона», получивший номинацию на «Оскар» и две премии «Энни» за сценарий и озвучку.

Муми-тролли – персонажи финской художницы и писательницы Туве Янссон, придуманные во время Второй мировой войны. Это добрые, пухлые тролли, живущие в Муми-долине — волшебном месте, где приключения всегда поджидают за углом.

Книги о муми-троллях изданы более чем на 60 языках и экранизированы в 120 странах. В 1978 году три кукольных фильма об этих персонажах по сценарию Людмилы Петрушевской вышли в СССР.