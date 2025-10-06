Нобелевскую премию по медицине дали за изучение иммунитета

Лауреаты Нобелевской премии по физиологии и медицине Мэри Брунков, Фред Рамсделл и Шимон Сакагучи

Нобелевский комитет присуди премию по медицине и физиологии американским ученым Мэри Брунков, Фреду Рамсделлу и японцу Шимону Сакагучи за исследования в области иммунитета.

«Мэри Брунков, Фред Рамсделл и Шимон Сакагучи удостоены Нобелевской премии по физиологии и медицине за 2025 год за новаторские открытия, касающиеся периферической иммунной толерантности, которая не позволяет иммунной системе наносить вред организму», — объявил Нобелевский комитет.

В сообщении поясняется, что очень важно понять, как иммунная система определяет, что ей следует атаковать, а что защищать. Нынешние лауреаты открыли регуляторные Т-клетки — «охранников», которые предотвращают атаки на собственный организм.

«Их открытия сыграли решающую роль в нашем понимании того, как функционирует иммунная система и почему не у всех нас развиваются серьезные аутоиммунные заболевания», — заявил председатель Нобелевского комитета Олле Кемпе.

Достижения исследователей стимулировали разработку новых методов лечения рака и аутоиммунных заболеваний, а также подходов к повышению эффективности трансплантаций тканей и органов.

Мэри Брунков (1961) работает в Институте системной биологии в Сиэтле. Фред Рамсделл (1960) — научный руководитель компании Sonoma Biotherapeutics из Сан-Франциско. Шимон Сакагучи (1951) работает в Университете Осаки.