Жители Земли в ночь с 7 на 8 октября увидят первое осеннее суперлуние, когда спутник планеты особенно красив, говорится в совместном сообщении Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН.

«Луна в полной фазе будет находиться на ближайшей к Земле части своей орбиты и, соответственно, будет иметь близкий к максимальному размер на небе. Хотя речь идет об относительно небольших изменениях (видимый размер самой большой из Лун превышает размер самой маленькой всего на 13%), разница по яркости может достигать 25% и даже больше, что обычно более чем заметно», — сказано в сообщении.

Луна на этот раз будет находиться в близких к идеальным условиям для наблюдения глазом и фотографирования. Суперлуние будет видно всю ночь на большой высоте, уточнили астрономы.

Сезон суперлуний продолжается обычно три-четыре полнолуния подряд. Наибольшей яркости Луна достигнет 5 ноября и 4 декабря, а последнее формальное суперлуние состоится 3 января.