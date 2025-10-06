Киев опроверг мобилизацию кота

Сотрудники территориального центра комплектации (ТЦК, аналог военкомата) на Украине «мобилизовали кота» — видео распространилось по соцсетям. Управление ТЦК назвало запись фейком.

В ролике видно, как двое мужчин в форме медленно подходят к коту на улице, после чего один из них хватает животное. Затем оба мужчины бегут вместе с котом к машине. Пользователи предположили, что это могли быть сотрудники ТЦК.

Киевский областной ТЦК в заявлении в соцсети Facebook (принадлежит корпорации Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена) отверг обвинения в похищении кота, связав их с «тяжелым мировоззренческим пороком» общества и «пропагандой».

«Как одеты военные на видео с котом? Какая на них форма? Оба в боевых рубашках. Ну? А какая форма у ТЦК? Кто хоть раз видел группу оповещения в боевых рубашках? Нет. Потому что это просто невозможно! Уставом ТЦК такая форма, как боевая рубашка, просто не предусмотрена», — говорится в посте.

На Украине с 24 февраля 2022 года объявлены военное положение и всеобщая мобилизация, их продлевают каждые три месяца.