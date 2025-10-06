Ученые в Новосибирске создали уникального цифрового помощника врача

Ученые создали прототип уникальной системы поддержки принятия врачебных решений — цифрового помощника врача, сообщила пресс-служба Новосибирского госуниверситета (НГУ).

«Прототип первой в мире системы поддержки принятия врачебных решений "Цифровой помощник врача "Доктор Пирогов" разработали ученые исследовательского центра в сфере искусственного интеллекта Новосибирского государственного университета», — говорится в сообщении вуза.

Система основана на гибридном техническом решении — комбинировании нейронных и семантических (смысловых) сетей. «Доктор Пирогов» уже получил данные о 250 основных заболеваниях человека, и объем информации планируется увеличить.

«Разрабатывая систему "Доктор Пирогов", мы ставили перед собой задачу: снизить рутинную нагрузку на врача и сократить длительность приема пациента без потери качества», — заявил руководитель проектов в центре искусственного интеллекта НГУ Владимир Иванисенко.

Международная статистическая классификация болезней — нормативный документ Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) — содержит порядка 55 тысяч наименований болезней.