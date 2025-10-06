НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Интересно #Мистика

Ученые в Новосибирске создали уникального цифрового помощника врача

Источник:
Sibnet.ru
140 2

Ученые создали прототип уникальной системы поддержки принятия врачебных решений — цифрового помощника врача, сообщила пресс-служба Новосибирского госуниверситета (НГУ).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕУченые нашли средство от синдрома ПТСР

«Прототип первой в мире системы поддержки принятия врачебных решений "Цифровой помощник врача "Доктор Пирогов" разработали ученые исследовательского центра в сфере искусственного интеллекта Новосибирского государственного университета», — говорится в сообщении вуза.

Система основана на гибридном техническом решении — комбинировании нейронных и семантических (смысловых) сетей. «Доктор Пирогов» уже получил данные о 250 основных заболеваниях человека, и объем информации планируется увеличить. 

«Разрабатывая систему "Доктор Пирогов", мы ставили перед собой задачу: снизить рутинную нагрузку на врача и сократить длительность приема пациента без потери качества», — заявил руководитель проектов в центре искусственного интеллекта НГУ Владимир Иванисенко.

Международная статистическая классификация болезней — нормативный документ Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) — содержит порядка 55 тысяч наименований болезней.

Зеленый чай помогает похудеть
Еще по теме
Ученые нашли средство от посттравматического синдрома
Сколько сала можно съесть без ущерба для здоровья
Газировки оказались причиной депрессий у женщин
Томские ученые нашли способ борьбы с угольной золой
смотреть все
Наука #Здоровье
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Запрещенную присадку вернут для борьбы с дефицитом бензина
Суд признал Штенгелова экстремистом и изъял холдинг в 497 миллиардов
Кадыров потребовал трибунала для генерала Шаманова
«Август»: за что ругают и хвалят фильм
Обсуждение (2)
О самом главном
Когда переходить на «ты» с коллегами
Как распознать ложь по методикам ФБР
Какие смайлы можно использовать в деловой переписке
Кто никогда не станет руководителем
Стоит ли возвращаться к бывшим
Конфликт с ребенком: как ссориться правильно
Все статьи
Мультимедиа
Самые удивительные подводные снимки. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Самое обсуждаемое
29
Процент сбитых Украиной российских ракет достиг минимума
28
Женщина впервые будет премьер‑министром Японии
25
Число пользователей Max выросло на 10 млн за месяц
20
Россияне высказали отношение к нытикам в соцсетях
20
Российская армия нанесла массированный удар по Украине