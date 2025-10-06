НАВЕРХ

Двое россиян вошли в десятку лучших игроков НХЛ

Российские хоккеисты Андрей Василевский и Никита Кучеров вошли в десятку лучших действующих игроков НХЛ. Рейтинг, составленный экспертами NHL Network, опубликован на сайте лиги.

Вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Василевский удостоен девятой строчки. В прошлом сезоне он занял второе место в НХЛ по количеству побед и провел на льду больше времени, чем другие голкиперы лиги.

Одноклубник Василевского – нападающий Никита Кучеров расположился на пятой строчке. В прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром лиги, набрав 121 очко (37 голов и 84 результативные передачи) в 78 играх.

Лидером рейтинга эксперты назвали форварда «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида.

«Сибирь» одержала первую победу с Буцаевым

Десятка лучших игроков НХЛ на текущий момент выглядит так:

  1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз»), нападающий
  2. Нэтан Маккиннон («Колорадо Эвеланш»), нападающий
  3. Леон Драйзайтль («Эдмонтон Ойлерз»), нападающий
  4. Кэйл Макар («Колорадо Эвеланш»), защитник
  5. Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг»), нападающий
  6. Александр Барков («Флорида Пантерз»), нападающий
  7. Сидни Кросби («Питтсбург Пингвинз»), нападающий
  8. Коннор Хеллибак («Виннипег Джетс»), вратарь
  9. Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг»), вратарь
  10. Куинн Хьюз («Ванкувер Кэнакс»), защитник.


