Двое россиян вошли в десятку лучших игроков НХЛ

Российские хоккеисты Андрей Василевский и Никита Кучеров вошли в десятку лучших действующих игроков НХЛ. Рейтинг, составленный экспертами NHL Network, опубликован на сайте лиги.

Вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Василевский удостоен девятой строчки. В прошлом сезоне он занял второе место в НХЛ по количеству побед и провел на льду больше времени, чем другие голкиперы лиги.

Одноклубник Василевского – нападающий Никита Кучеров расположился на пятой строчке. В прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром лиги, набрав 121 очко (37 голов и 84 результативные передачи) в 78 играх.

Лидером рейтинга эксперты назвали форварда «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида.

Десятка лучших игроков НХЛ на текущий момент выглядит так:

Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз»), нападающий Нэтан Маккиннон («Колорадо Эвеланш»), нападающий Леон Драйзайтль («Эдмонтон Ойлерз»), нападающий Кэйл Макар («Колорадо Эвеланш»), защитник Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг»), нападающий Александр Барков («Флорида Пантерз»), нападающий Сидни Кросби («Питтсбург Пингвинз»), нападающий Коннор Хеллибак («Виннипег Джетс»), вратарь Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг»), вратарь Куинн Хьюз («Ванкувер Кэнакс»), защитник.



