Двое россиян вошли в десятку лучших игроков НХЛ

Российские хоккеисты Андрей Василевский и Никита Кучеров вошли в десятку лучших действующих игроков НХЛ. Рейтинг, составленный экспертами NHL Network, опубликован на сайте лиги.
Вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Василевский удостоен девятой строчки. В прошлом сезоне он занял второе место в НХЛ по количеству побед и провел на льду больше времени, чем другие голкиперы лиги.
Одноклубник Василевского – нападающий Никита Кучеров расположился на пятой строчке. В прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром лиги, набрав 121 очко (37 голов и 84 результативные передачи) в 78 играх.
Лидером рейтинга эксперты назвали форварда «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида.
Десятка лучших игроков НХЛ на текущий момент выглядит так:
- Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз»), нападающий
- Нэтан Маккиннон («Колорадо Эвеланш»), нападающий
- Леон Драйзайтль («Эдмонтон Ойлерз»), нападающий
- Кэйл Макар («Колорадо Эвеланш»), защитник
- Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг»), нападающий
- Александр Барков («Флорида Пантерз»), нападающий
- Сидни Кросби («Питтсбург Пингвинз»), нападающий
- Коннор Хеллибак («Виннипег Джетс»), вратарь
- Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг»), вратарь
- Куинн Хьюз («Ванкувер Кэнакс»), защитник.