Почти 50 детей погибли в Индонезии при обрушении исламской школы

Здание школы в индонезийском городе Сидоарджо обрушилось во время проведения ремонта бетонной крыши. За минувшие выходные спасатели обнаружили 35 тел школьников, общее число жертв достигло 49.

Рабочие проводили ремонт крыши в исламской школе-интернате Аль-Хозини. По предварительной версии повышенную нагрузку не выдержали столбы фундамента в молитвенном зале и четырехэтажное здание обрушилось до первого этажа, пишет Associated Press со ссылкой на Национальное агентство по борьбе с последствиями стихийных бедствий.

Авария произошла 29 сентября. В здании находились сотни учеников, большинство из них мальчики 12-19 лет. Ранее сообщалось о 14 жертвах. Один подросток спасся, 97 получили легкие травмы и после оказания медицинской помощи их отпустили домой. Шесть детей получили тяжелые травмы, они госпитализированы.

Школа первоначально была двухэтажной. Руководство заведения самовольно надстроило еще два этажа. Глава города подтвердил, что школа не обращалась за необходимым разрешением до начала строительства.