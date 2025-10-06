НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Почти 50 детей погибли в Индонезии при обрушении исламской школы

Источник:
Associated Press
197 0

Здание школы в индонезийском городе Сидоарджо обрушилось во время проведения ремонта бетонной крыши. За минувшие выходные спасатели обнаружили 35 тел школьников, общее число жертв достигло 49.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕОценивать прочность зданий научились в НГТУ

Рабочие проводили ремонт крыши в исламской школе-интернате Аль-Хозини. По предварительной версии повышенную нагрузку не выдержали столбы фундамента в молитвенном зале и четырехэтажное здание обрушилось до первого этажа, пишет Associated Press со ссылкой на Национальное агентство по борьбе с последствиями стихийных бедствий.

Авария произошла 29 сентября. В здании находились сотни учеников, большинство из них мальчики 12-19 лет. Ранее сообщалось о 14 жертвах. Один подросток спасся, 97 получили легкие травмы и после оказания медицинской помощи их отпустили домой. Шесть детей получили тяжелые травмы, они госпитализированы.

Школа первоначально была двухэтажной. Руководство заведения самовольно надстроило еще два этажа. Глава города подтвердил, что школа не обращалась за необходимым разрешением до начала строительства.

Часть здания школы обрушилась в Татарске Новосибирской области
Еще по теме
Туристы сорвались с вулкана на Камчатке, двое погибли
Оба пилота разбившегося в Красноярском крае Ан-2 погибли
Человек погиб при жесткой посадке Ан-2 в Красноярском крае
Обнаружен след ребенка во время поиска пропавших красноярских туристов
смотреть все
ЧП #Происшествия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Запрещенную присадку вернут для борьбы с дефицитом бензина
Суд признал Штенгелова экстремистом и изъял холдинг в 497 миллиардов
Кадыров потребовал трибунала для генерала Шаманова
«Август»: за что ругают и хвалят фильм
Обсуждение (0)
О самом главном
Когда переходить на «ты» с коллегами
Как распознать ложь по методикам ФБР
Какие смайлы можно использовать в деловой переписке
Кто никогда не станет руководителем
Стоит ли возвращаться к бывшим
Конфликт с ребенком: как ссориться правильно
Все статьи
Мультимедиа
Самые удивительные подводные снимки. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Самое обсуждаемое
29
Процент сбитых Украиной российских ракет достиг минимума
28
Женщина впервые будет премьер‑министром Японии
25
Число пользователей Max выросло на 10 млн за месяц
20
Россияне высказали отношение к нытикам в соцсетях
20
Российская армия нанесла массированный удар по Украине