НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Интересно #Мистика

Метеорный дождь Дракониды озарит ночное небо

Источник:
Sibnet.ru
120 0
Звездопад, метеориты
Фото: © создано с помощью Stable Diffusion

Жители Северного полушария, в том числе России, с 6 по 10 октября могут наблюдать звездный дождь Дракониды. В отличие от других звездопадов, эти метеоры предпочитают вечерние часы, и наблюдать их можно просто в темном небе без специального оборудования, сообщил эксперт в области астрономии Пермского Политеха Евгений Бурмистров.

Происхождение Драконид связано с кометой 21P/Джакобини-Циннера, открытой более века назад — 20 декабря 1900 года. Интенсивность звездного дождя напрямую зависит от того, через какую часть «хвоста» кометы проходит Земля. Наиболее плотные и богатые частицами области образуются вскоре после их прохождения.

В 2025 году космическая «гостья» как раз проходит перигелий — точку максимального сближения с Солнцем, — что создает потенциальные условия для повышенной интенсивности метеорного потока. Самые яркие всплески звездопада в этом году ожидаются в ночь с 8 на 9 октября.

«Особого внимания заслуживает вечер 8 октября: с 18.00 до 19.00 по московскому времени. В этот момент возможен кратковременный, но мощный максимум, когда в небе будет до 100-150 вспышек каждый час. Лучше всего это зрелище будет видно жителям Северного полушария, особенно в регионах, расположенных восточнее 40-го меридиана (в европейской части России и западнее Урала)», — отметил ученый.

Дракониды — достаточно медленный поток. Метеоры входят в атмосферу на сравнительно низкой скорости — около 20 километров в секунду. Благодаря этому они не пронзают небо резкой вспышкой, а словно плавно скользят по нему, позволяя в полной мере насладиться их желтоватым или красноватым свечением.

Наблюдать метеоры лучше в местностях с минимальной городской засветкой — за городом, в поле или в лесу. Нужно направить взгляд в сторону севера или северо-запада, где расположен радиант потока — созвездие Дракона. Однако смотреть прямо на него не нужно: самые длинные и живописные следы метеоров видны на расстоянии 30-40 градусов от этой точки.

Еще по теме
Затянувшаяся магнитная буря закончилась
«Роскосмос» испытал двигатели для межпланетных перелетов
NASA решило построить на Луне деревню
Найден ядерный способ защитить Луну от астероида
смотреть все
Наука #Космос
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Запрещенную присадку вернут для борьбы с дефицитом бензина
Суд признал Штенгелова экстремистом и изъял холдинг в 497 миллиардов
Трамп нарушил обещание и снова назвал Россию «бумажным тигром»
Кадыров потребовал трибунала для генерала Шаманова
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин заявил, что поставку Киеву Tomahawk разрушит связи с США
Российская армия нанесла массированный удар по Украине
Вучич заявил о  подготовке европейских стран к войне
Премьер Грузии обвинил в беспорядках в Тбилиси посла ЕС
Мультимедиа
Самые удивительные подводные снимки. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Самое обсуждаемое
29
Процент сбитых Украиной российских ракет достиг минимума
28
Женщина впервые будет премьер‑министром Японии
25
Число пользователей Max выросло на 10 млн за месяц
20
Россияне высказали отношение к нытикам в соцсетях
17
Российская армия нанесла массированный удар по Украине