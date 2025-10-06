Метеорный дождь Дракониды озарит ночное небо

Жители Северного полушария, в том числе России, с 6 по 10 октября могут наблюдать звездный дождь Дракониды. В отличие от других звездопадов, эти метеоры предпочитают вечерние часы, и наблюдать их можно просто в темном небе без специального оборудования, сообщил эксперт в области астрономии Пермского Политеха Евгений Бурмистров.

Происхождение Драконид связано с кометой 21P/Джакобини-Циннера, открытой более века назад — 20 декабря 1900 года. Интенсивность звездного дождя напрямую зависит от того, через какую часть «хвоста» кометы проходит Земля. Наиболее плотные и богатые частицами области образуются вскоре после их прохождения.

В 2025 году космическая «гостья» как раз проходит перигелий — точку максимального сближения с Солнцем, — что создает потенциальные условия для повышенной интенсивности метеорного потока. Самые яркие всплески звездопада в этом году ожидаются в ночь с 8 на 9 октября.

«Особого внимания заслуживает вечер 8 октября: с 18.00 до 19.00 по московскому времени. В этот момент возможен кратковременный, но мощный максимум, когда в небе будет до 100-150 вспышек каждый час. Лучше всего это зрелище будет видно жителям Северного полушария, особенно в регионах, расположенных восточнее 40-го меридиана (в европейской части России и западнее Урала)», — отметил ученый.

Дракониды — достаточно медленный поток. Метеоры входят в атмосферу на сравнительно низкой скорости — около 20 километров в секунду. Благодаря этому они не пронзают небо резкой вспышкой, а словно плавно скользят по нему, позволяя в полной мере насладиться их желтоватым или красноватым свечением.

Наблюдать метеоры лучше в местностях с минимальной городской засветкой — за городом, в поле или в лесу. Нужно направить взгляд в сторону севера или северо-запада, где расположен радиант потока — созвездие Дракона. Однако смотреть прямо на него не нужно: самые длинные и живописные следы метеоров видны на расстоянии 30-40 градусов от этой точки.