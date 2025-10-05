НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Вучич заявил о подготовке европейских стран к войне

Источник:
ТАСС
177 2
Президент Сербии Александар Вучич
Президент Сербии Александар Вучич
Фото: Srpska napredna stranka / CC BY-SA 3.0

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что большинство стран продолжает добровольно увеличивать военные расходы в подготовке к войнам и конфликтам.

«Когда вы повышаете его (процент ВВП на военные расходы - прим. ТАСС) до 5%, а средний показатель составляет 2,1%, это огромная сумма денег. Это значит, что все готовятся к конфликтам и войне», — приводит ТАСС заявление Вучича.

Он отметил, что Сербия хотела бы этого избежать, однако из-за нежелания слышать друг друга и основательной подготовки к войнам говорить на другие темы стало непросто.

На июньском саммите НАТО в Гааге было принято решение увеличить военные расходы европейских государств до 5% ВВП к 2035 году.

Еще по теме
Путин заявил, что поставка Киеву Tomahawk разрушит связи с США
Глава победившей в Чехии партии выступил против Украины
Премьер Грузии обвинил в беспорядках в Тбилиси посла ЕС
Возвращение смертной казни в Киргизии обсудят на референдуме
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Запрещенную присадку вернут для борьбы с дефицитом бензина
Суд признал Штенгелова экстремистом и изъял холдинг в 497 миллиардов
Трамп нарушил обещание и снова назвал Россию «бумажным тигром»
Кадыров потребовал трибунала для генерала Шаманова
Обсуждение (2)
Мультимедиа
Самые удивительные подводные снимки. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Самое обсуждаемое
29
Процент сбитых Украиной российских ракет достиг минимума
26
Женщина впервые будет премьер‑министром Японии
25
Число пользователей Max выросло на 10 млн за месяц
19
СВР заявила о подготовке Украиной резонансной провокации
17
Путин назвал СВО «праведной битвой»