Вучич заявил о подготовке европейских стран к войне

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что большинство стран продолжает добровольно увеличивать военные расходы в подготовке к войнам и конфликтам.

«Когда вы повышаете его (процент ВВП на военные расходы - прим. ТАСС) до 5%, а средний показатель составляет 2,1%, это огромная сумма денег. Это значит, что все готовятся к конфликтам и войне», — приводит ТАСС заявление Вучича.

Он отметил, что Сербия хотела бы этого избежать, однако из-за нежелания слышать друг друга и основательной подготовки к войнам говорить на другие темы стало непросто.

На июньском саммите НАТО в Гааге было принято решение увеличить военные расходы европейских государств до 5% ВВП к 2035 году.