Нейрохирург Минобороны заявил о новых типах травм на СВО

Боевые ранения на СВО существенно отличаются от известных медицине по опыту прошлых конфликтов, сообщил главный нейрохирург Минобороны РФ Дмитрий Свистов.

«Современные события — это эпидемия травматических аневризмов сосудов головного мозга», — сказал Свистов ТАСС.

По его словам, к травматическим повреждениям сосудов, несущих кровь к головному мозгу, приводит применяемое на поле боя оружие. Высокоэнергетические снаряды и большая плотность осколков чаще повреждают магистральные сосуды, сонные артерии, артерии головного мозга.

«Такая частота сейчас оценивается как 10-12% от общего числа раненых с проникающими ранениями головы. Раньше такие статистические показатели ни одна военная медицина, ни одна страна мира не показывала. Это были единичные случаи, которые, как правило, удостаивались отдельной публикации», — отметил нейрохирург.