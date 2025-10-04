НАВЕРХ
Туристы сорвались с вулкана на Камчатке, двое погибли

Источник:
Sibnet.ru
Вилючинский вулкан
Фото: kuhnmi / CC BY 2.0

Трое туристов сорвались с высоты при восхождении на закрытый для посещений вулкан Вилючинский на Камчатке, сообщило ГУ МЧС России по региону. Двое погибли.

Сообщение о том, что на Вилючинском вулкане во время подъема сорвались три человека, поступило в МЧС в субботу, 4 октября, в 16.55 местного времени (7.55 мск). В спасательной операции задействованы 45 человек. Вертолет Центра медицины катастроф высадил спасателей и медиков на высоте около 1,5 тысячи метров.

Сначала спасатели добрались до двух туристов. Мужчина к тому времени погиб, а девушка, которая сорвалась вместе с ним, находилась в тяжелом состоянии. Через несколько часов она скончалась.

Третья пострадавшая находилась выше по склону. Ее нашли. Состояние удовлетворительное, ее спускают на высоту 1,5 тысячи метров, где находятся медики Центра медицины катастроф. Спуск осложняется сильной наледью, а также крутизной склона.

Группа не была зарегистрирована в МЧС России. «Закрыли маршрут — нечего по нему ходить. Сейсмопасная ситуация в крае... обвалы могут быть в любую секунду. ЧС по этому поводу введен. День Вулкана отменили... Неужели мало знаков?» — написал министр по чрезвычайным ситуациям региона Сергей Лебедев в соцсети «ВКонтакте».

