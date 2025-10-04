Бренд косметики назвали именем погибшего на СВО

НАВЕРХ
Источник:
Sibnet.ru
Косметика с именем погибшего на СВО
Фото: © New Face

Бренд уходовой косметики NikitA в честь 19-летнего военного, погибшего на СВО, создали в Сургуте. В линейку входят кремы, маски, скрабы.

«В память о Никите и его подвиге семья решила создать линию косметики NikitA. А также этот бренд косметики посвящается всем погибшим воинам на СВО», — говорится на сайте сургутской клиники New Face.

Там же опубликован монолог от лица военнослужащего: «Я со своей группой попал в засаду, завязался неравный бой около 40 человек противника и нас 12 юных мальчишек, ежесекундно решив, что нужно спасать группу. Я крикнул: "Пацаны уходите, я прикрою!". Я пожертвовал собой и остался отстреливаться до последнего патрона».

В память о погибших на СВО предлагается купить крем-суфле для ног или скраб для тела, различные увлажняющие кремы, маски, гели и шампуни. Самый дешевый продукт линейки — мыло за 450 рублей, самый дорогой — крем для лица за 2,5 тысячи рублей.

