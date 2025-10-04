НАВЕРХ
Возвращение смертной казни в Киргизии обсудят на референдуме

Sibnet.ru
Президент Киргизии Садыр Жапаров
Фото: Михаил Фролов / CC BY 4.0

Законопроект о возвращении в Киргизии смертной казни могут вынести на всенародное голосование, заявил президент республики Садыр Жапаров.

«Проект закона — О внесении изменения в статью 25 Конституции выносится на общественное обсуждение в первоочередном порядке. Затем Конституционный суд дает заключение на проект. Этот законопроект может быть принят на референдуме», — сказал Жапаров в интервью госагентству «Кабар».

По словам президента, данный вопрос может быть решен «путем всенародного голосования».

Жапаров предложил вернуть в стране смертную казнь за особо тяжкие преступления после резонансного убийства 17-летней девушки. Президент поручил подготовить изменения в законодательство, предусматривающие максимально ужесточенную ответственность за преступления против детей, девушек и женщин. В частности, речь идет о введении нормы о смертной казни за изнасилование детей, а также за изнасилование с убийством женщин.

Мораторий на смертную казнь в Киргизии сроком на два года ввели в 1998 году, с тех пор он продлевался. В 2007-м в Конституцию внеси поправки, исключившие применение в стране смертной казни.

