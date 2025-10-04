НАВЕРХ
Затянувшаяся магнитная буря закончилась

Источник:
Sibnet.ru
Магнитная буря
Фото: © Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН

Затянувшаяся на Земле магнитная буря закончилась, сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

«С вечера пятницы наблюдается быстрая стабилизация геомагнитной обстановки. Основной планетарный индекс Kp, по которому определяется начало и окончание бурь, в настоящее время опустился в зеленую зону и, за исключением короткого времени в конце вчерашнего дня, держится в ней уже около 17 часов», — говорится в посте в телеграм-канале лаборатории.

Магнитная буря длилась с начала недели. Она началась вечером в понедельник, 29 сентября, и стала одной из самых продолжительных в текущем 25-м солнечном цикле.

В сумме магнитное поле Земли находилось в возмущенном состоянии около четырех суток.

В ночь с 29 на 30 сентября и с 30 сентября на 01 октября, наблюдались интенсивные полярные сияния, в том числе над европейской частью страны.

Наука #Космос
