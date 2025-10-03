Человек погиб при жесткой посадке Ан‑2 в Красноярском крае

Один человек погиб при жесткой посадке самолета Ан-2 на юге Красноярского края, сообщили в оперативных службах региона.

«На борту находилось два человека, один погиб», — рассказали ТАСС в оперативных службах.

Ранее о жесткой посадке Ан-2 сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

«По предварительным данным, сегодня около 17 часов местного времени после выполнения авиационных работ воздушное судно Ан-2 авиакомпании ООО "Борус" совершило жесткую посадку в Ермаковском районе Красноярского края», — сообщили в ведомстве.