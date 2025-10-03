Додик попросил помощи у Путина

Президент Республики Сербской Милорад Додик сообщил, что призвал российского лидера Владимира Путина не оставлять эту часть Боснии и Герцеговины на откуп ЕС.

«Я лишь попросил, чтобы президент Путин не упустил возможность на том уровне, о котором я вам говорил: когда на мировом уровне будут закладываться основы мира и договоренностей, чтобы нас не оставили на откуп второстепенным бюрократам из Брюсселя, которые продолжают душить нас и не дают нормально жить», — сказал он телеканалу RT.

Накануне лидер боснийских сербов встретился с Путиным на полях дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

Додик отметил, что они обсудили ситуацию в Боснии и Герцеговине, Путин назвал ее сложной. Президент Республики Сербской добавил, что его впечатлила речь российского лидера на «Валдае», анализ о многополярном мире был очень точным.