НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Додик попросил помощи у Путина

Источник:
RT
215 0

Президент Республики Сербской Милорад Додик сообщил, что призвал российского лидера Владимира Путина не оставлять эту часть Боснии и Герцеговины на откуп ЕС.

«Я лишь попросил, чтобы президент Путин не упустил возможность на том уровне, о котором я вам говорил: когда на мировом уровне будут закладываться основы мира и договоренностей, чтобы нас не оставили на откуп второстепенным бюрократам из Брюсселя, которые продолжают душить нас и не дают нормально жить», — сказал он телеканалу RT.

Накануне лидер боснийских сербов встретился с Путиным на полях дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

Додик отметил, что они обсудили ситуацию в Боснии и Герцеговине, Путин назвал ее сложной. Президент Республики Сербской добавил, что его впечатлила речь российского лидера на «Валдае», анализ о многополярном мире был очень точным.

Еще по теме
Лукашенко попросил белорусских чиновников меньше говорить
Орбан увидел во вступлении Украины в ЕС угрозу войны с Россией
Трамп объявил войну наркокартелям
Фейерверк отменили на американской военной базе из-за шатдауна в США
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Зачем цифровой рубль потребителю
США задумались над передачей Украине крылатых ракет Tomahawk
АвтоВАЗ перешел на четырехдневку
Прозападная партия победила на выборах в Молдавии
Обсуждение (0)
Картина дня
Человек погиб при жесткой посадке Ан‑2 в Красноярском крае
Орбан увидел во вступлении Украины в ЕС угрозу войны с Россией
Кадыров потребовал трибунала для генерала Шаманова
Трамп объявил войну наркокартелям
Мультимедиа
Самые удивительные подводные снимки. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Самое обсуждаемое
45
США задумались над передачей Украине крылатых ракет Tomahawk
31
Зеленский пригрозил блэкаутом в Москве
20
Прозападная партия победила на выборах в Молдавии
19
СВР заявила о подготовке Украиной резонансной провокации
17
Силуанов объяснил смысл повышения НДС