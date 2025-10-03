Лукашенко попросил белорусских чиновников меньше говорить

Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Фото: © пресс-служба президента Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения Солигорской птицефабрики в Минской области призвал чиновников меньше говорить
«Надо меньше говорить, а больше делать. Это мой вам совет публичный», — приводит агентство БелТА слова Лукашенко.
Президент Белоруссии раскритиковал качество работы в полях. «Это не вспашка. Если плохо вспахано — не жди никакого урожая. Потому что потом уже бульдозером будешь ровнять поле»,— добавил он.
Еще один вопрос касался заброшенных и неиспользуемых приусадебных участков по всей стране. Их необходимо вводить в сельхозоборот. «Надо с ними разбираться», — потребовал Лукашенко.