Лукашенко попросил белорусских чиновников меньше говорить

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения Солигорской птицефабрики в Минской области призвал чиновников меньше говорить

«Надо меньше говорить, а больше делать. Это мой вам совет публичный», — приводит агентство БелТА слова Лукашенко.

Президент Белоруссии раскритиковал качество работы в полях. «Это не вспашка. Если плохо вспахано — не жди никакого урожая. Потому что потом уже бульдозером будешь ровнять поле»,— добавил он.

Трамп назвал Лукашенко сильным лидером

Еще один вопрос касался заброшенных и неиспользуемых приусадебных участков по всей стране. Их необходимо вводить в сельхозоборот. «Надо с ними разбираться», — потребовал Лукашенко.