НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Лукашенко попросил белорусских чиновников меньше говорить

Источник:
БелТА
199 0
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Фото: © пресс-служба президента Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения Солигорской птицефабрики в Минской области призвал чиновников меньше говорить

«Надо меньше говорить, а больше делать. Это мой вам совет публичный», — приводит агентство БелТА слова Лукашенко.

Президент Белоруссии раскритиковал качество работы в полях. «Это не вспашка. Если плохо вспахано — не жди никакого урожая. Потому что потом уже бульдозером будешь ровнять поле»,— добавил он.

Трамп назвал Лукашенко сильным лидером

Еще один вопрос касался заброшенных и неиспользуемых приусадебных участков по всей стране. Их необходимо вводить в сельхозоборот. «Надо с ними разбираться», — потребовал Лукашенко.

Еще по теме
Орбан увидел во вступлении Украины в ЕС угрозу войны с Россией
Трамп объявил войну наркокартелям
Фейерверк отменили на американской военной базе из-за шатдауна в США
Великий герцог Люксембурга отречется от престола
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Зачем цифровой рубль потребителю
США задумались над передачей Украине крылатых ракет Tomahawk
АвтоВАЗ перешел на четырехдневку
Прозападная партия победила на выборах в Молдавии
Обсуждение (0)
Картина дня
Человек погиб при жесткой посадке Ан‑2 в Красноярском крае
Орбан увидел во вступлении Украины в ЕС угрозу войны с Россией
Кадыров потребовал трибунала для генерала Шаманова
Трамп объявил войну наркокартелям
Мультимедиа
Самые удивительные подводные снимки. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Самое обсуждаемое
45
США задумались над передачей Украине крылатых ракет Tomahawk
31
Зеленский пригрозил блэкаутом в Москве
20
Прозападная партия победила на выборах в Молдавии
19
СВР заявила о подготовке Украиной резонансной провокации
17
Силуанов объяснил смысл повышения НДС