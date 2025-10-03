Вячеслав Буцаев назначен главным тренером ХК «Сибирь»

Вячеслав Буцаев стал новым главным тренром хоккейного клуба «Сибирь» на фоне массового недовольства болельщиков. Информацию о назначении Буцаева 3 октября распространила пресс-служба новосибирской команды.

«Вячеслав Геннадьевич – известный опытный специалист, который не раз доказывал свою состоятельность в других клубах. Сильными сторонами тренера являются строгая дисциплина и требовательность к игрокам в тренировочном процессе. Считаем, что с его приходом игра команды поменяется и мы добьемся нужного нам результата», – цитирует пресс-служба «Сибири» генерального менеджера клуба Виктора Меркулова.

Контракт с новым главным тренером рассчитан до конца текущего сезона.

Информация о возможном назначении Буцаева появилась почти сразу после сообщения об отставке Вадима Епанчинцева. Болельщики подвергли выбор руководства клуба резкой критике и устроили флешмоб в соцсетях губернатора Андрея Травникова и экс-тренера СКА Романа Ротенберга.

Пост о назначении Буцаева в телеграм-канале «Сибири» за короткое время набрал более 300 комментариев. Подавляющее большинство из них негативные.

Буцаеву 55 лет. Как хоккеист — олимпийский чемпион 1992 года, чемпион мира 1993 года, играл за «Торпедо» (сейчас «Лада»), ЦСКА, «Локомотив», а также клубов НХЛ и КХЛ. В качестве тренера возглавлял ЦСКА, «Сочи», нижнекамский «Нефтехимик», подмосковный «Витязь» и около месяца астанинский «Барыс». Его брат Юрий Буцаев возглавляет селекционную службу «Сибири».



