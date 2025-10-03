НАВЕРХ
Орбан увидел во вступлении Украины в ЕС угрозу войны с Россией

Источник:
РБК
Венгерский премьер Виктор Орбан
Фото: Vox España / CC0

Венгрия неизбежно вступит в войну с Россией, если Евросоюз примет в свой состав Украину, заявил венгерский премьер Виктор Орбан.

«Судьба Украины такова, что они живут по соседству с Россией и постоянно воюют с русскими. Мы не можем этого изменить. Но если мы вступим в федеративное устройство с украинцами, то мы также будем воевать с русскими», — приводит РБК слова Орбана, сказанные им в эфире радио Kossuth.

Каждый народ имеет право решать, хочет ли он состоять в союзе с другим народом, считает премьер. В апреле в стране проводился референдум, где, 95% жителей не поддержали членство Киева в Евросоюзе.

«Я глубоко с этим согласен, потому что, находясь в федеральном устройстве с кем-то, вы разделяете его судьбу. У Украины очень тяжелая судьба. Почему мы должны делить эту тяжелую судьбу?» — сказал венгерский премьер.

По словам Орбана, «европейская военная стратегия» строится на ошибочном мнении, что у России однажды закончатся средства для продолжения конфликта и это произойдет раньше, чем у ЕС.

Но такая позиция не имеет ни рационального, ни финансового обоснования, это иллюзия: у Европы нет денег на поддержку украинского конфликта, считает премьер-министр.

Орбан объяснил свойконфликт с Зеленским

Политика #Мир
