Трамп объявил войну наркокартелям

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что США находятся в состоянии вооруженного конфликта с наркокартелями, пишет газета The New York Times со ссылкой на источники.

«Президент Трамп решил, что США вовлечены в формальный "вооруженный конфликт" с наркокартелями, которые его команда назвала террористическими организациями, и что предполагаемые контрабандисты таких группировок являются "незаконными комбатантами»», — рассказали источники.

По их словам, новый статус кампании против наркокартелей должен стать юридическим обоснованием нанесенных ранее ударов по суднам в Карибском море.

Трамп заявил, что действия представителей картелей будут приравнены к вооруженному нападению на США, а контрабандисты к незаконным комбатантам.

