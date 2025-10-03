НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Трамп объявил войну наркокартелям

Источник:
The New York Times
362 3
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
Фото: The White House / United States Government Work

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что США находятся в состоянии вооруженного конфликта с наркокартелями, пишет газета The New York Times со ссылкой на источники.

«Президент Трамп решил, что США вовлечены в формальный "вооруженный конфликт" с наркокартелями, которые его команда назвала террористическими организациями, и что предполагаемые контрабандисты таких группировок являются "незаконными комбатантами»», — рассказали источники.

По их словам, новый статус кампании против наркокартелей должен стать юридическим обоснованием нанесенных ранее ударов по суднам в Карибском море.

Трамп заявил, что действия представителей картелей будут приравнены к вооруженному нападению на США, а контрабандисты к незаконным комбатантам.

Трамп ввел смертную казнь в Вашингтоне

Еще по теме
Орбан увидел во вступлении Украины в ЕС угрозу войны с Россией
Фейерверк отменили на американской военной базе из-за шатдауна в США
Великий герцог Люксембурга отречется от престола
Бельгия отказалась изымать замороженные российские активы
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Зачем цифровой рубль потребителю
США задумались над передачей Украине крылатых ракет Tomahawk
АвтоВАЗ перешел на четырехдневку
Прозападная партия победила на выборах в Молдавии
Обсуждение (3)
Картина дня
Путин объяснил разницу между собой и Александром I
Орбан увидел во вступлении Украины в ЕС угрозу войны с Россией
Кадыров потребовал трибунала для генерала Шаманова
Трамп объявил войну наркокартелям
О самом главном
Когда переходить на «ты» с коллегами
Как распознать ложь по методикам ФБР
Какие смайлы можно использовать в деловой переписке
Кто никогда не станет руководителем
Стоит ли возвращаться к бывшим
Конфликт с ребенком: как ссориться правильно
Все статьи
Мультимедиа
Самые удивительные подводные снимки. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Самое обсуждаемое
45
США задумались над передачей Украине крылатых ракет Tomahawk
31
Зеленский пригрозил блэкаутом в Москве
24
Пророссийские и прозападные силы столкнутся на выборах в Молдавии
20
Прозападная партия победила на выборах в Молдавии
19
СВР заявила о подготовке Украиной резонансной провокации