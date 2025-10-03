Число пользователей Max выросло на 10 млн за месяц

Аудитория российского мессенджера Max выросла на 10 миллионов пользователей за месяц, достигнув отметки в 40 миллионов юзеров. Такую статистику распространила пресс-служба национального мессенджера.

«К тестированию каналов в МАХ присоединилось более 8000 авторов из ВКонтакте, Дзен, Telegram и Одноклассников. Среди новых блогеров — актёры Сергей Безруков и Дмитрий Певцов, певицы Анна Семенович и Валерия, психолог Татьяна Мужицкая, актрисы Ольга Дроздова и Зоя Бербер, продюсер Иосиф Пригожин и другие», – говорится сообщении.

Чат-боты в Max запустили МФЦ в 39 российских регионах. Там можно узнать статус обращения, записаться на прием или получить справочную информацию.

Количество пользователей Max, по официальным данным, растет, как на дрожжах. Еще в начале июля сообщалось о двух миллионах пользователей, к середине августа их число достигло 18 миллионов, а в начале сентября пресс-служба мессенджера отчиталась о 30 миллионах установок.

Бета-версия мессенджера была запущена в марте 2025 года. С 1 сентября он стал обязательным для предустановки на все продаваемые в России смартфоны и планшеты.