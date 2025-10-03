Кадыров потребовал трибунала для генерала Шаманова

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал отправить под трибунал депутата Госдумы, бывшего командующего российской группировкой войск в Чечне генерал-полковника Владимира Шаманова, который раскритиковал решение переименовать казачьи станицы в республике.

Госдума 25 сентября приняла в первом чтении законопроекты о переименовании трех городов в Чечне: Серноводское — в Серноводск, Наурскую — в Невре, Шелковскую — в Терек. «Мало того, что вначале русскоязычное население вышвырнули оттуда — теперь и название стираете. Это история нашего государства! Вы что творите? Я вас спрашиваю!» — заявил Шаманов на пленарном заседании.

«Сейчас, когда в Чеченской Республике начали менять названия, поднял голос гнусный подлец Шаманов, которого нужно отправить под трибунал за преступления, которые он совершал. Он был самым жестоким по отношению к чеченскому народу генералом», — заявил Кадыров на мероприятии, посвященном Дню учителя в Грозном.

Глава Чечни в телеграм-канале опубликовал пост-обращение к Шаманову, в котором указал, что решения о переименовании станиц принимались «с учетом мнения всех национальностей, населенных здесь, в том числе русских и казаков». Обвинения со стороны генерала глава Чечни назвал «наглой ложью» и «оскорблением людей, которые живут на этой земле».

«Ты должен встать на колени и попросить прощения у чеченского народа за убийства мирных жителей, грабежи и разрушения», — обратился к Шаманову Кадыров.