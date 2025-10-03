НАВЕРХ
Фейерверк отменили на американской военной базе из-за шатдауна в США

Kyodo News
Фейерверк и «день открытых дверей» отменили на американской военно-морской базе в городе Йокосука, расположенном недалеко от Токио (Япония). Это стало следствием приостановки работы федерального правительства США.

Запуск фейерверков на базе 7 флота США — традиционное мероприятие, которое проводили много лет. Нынешний фейерверк могли увидеть порядка 190 тысяч человек. Местные власти рассчитывали, что половина зрителей сможет увидеть представление именно с территории базы, сообщило агентство Kyodo News.

Военные сообщили, что мероприятие отменяется из-за шатдауна, который начался в конце сентября. Муниципалитет Йокосуки искал альтернативу для фейерверка, но не нашел место, где можно было бы обеспечить безопасность зрителей.

На другой базе — в Окинаве — также отменено развлекательное мероприятие с участием Корпуса морской пехоты США, запланированное на ближайшие выходные.

