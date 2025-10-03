Обнаружен след ребенка во время поиска пропавших красноярских туристов

Следы ребенка заметили во время поиска пропавшей семьи туристов в районе поселка Кутурчин, но они никуда не привели, сообщила пресс-служба поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в Красноярском крае.

Семейная пара и их пятилетняя дочь 28 сентября пошла в поход до горы Буратинка и не вернулась. Два дня они не выходили на связь с родственниками, поэтому 30 сентября сын женщины обратился с заявлением в правоохранительные органы.

«На данный момент найден маленький по размеру след, цепочка следов отработана и никуда не привела», — цитирует ТАСС сообщение поискового отряда.

Во время поисков были обнаружены остатки костровища, также слышали лай собаки. В МЧС агентству сообщили, что в ночь с воскресенья на понедельник температура в этом районе опустилась до минус 12, выпал снег 20-30 сантиметров. Урочище находится в пяти километрах от поселка и представляет собой скальный массив с горной тайгой, в которой обитают бурые медведи. Мобильная связь там слабая.

Поиск туристов продолжается силами КГКУ «Спасатель», поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», волонтеров, сотрудников полиции и местных жителей. Для обнаружения пропавших применяются беспилотные летательные аппараты, транспорт повышенной проходимости и вертолет. К поискам привлечено более 100 человек.