НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Обнаружен след ребенка во время поиска пропавших красноярских туристов

Источник:
Sibnet.ru
300 0
Место поисков пропавшей в районе горы Буратинка семьи туристов
Фото: © СУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Следы ребенка заметили во время поиска пропавшей семьи туристов в районе поселка Кутурчин, но они никуда не привели, сообщила пресс-служба поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в Красноярском крае.

Семейная пара и их пятилетняя дочь 28 сентября пошла в поход до горы Буратинка и не вернулась. Два дня они не выходили на связь с родственниками, поэтому 30 сентября сын женщины обратился с заявлением в правоохранительные органы.

«На данный момент найден маленький по размеру след, цепочка следов отработана и никуда не привела», — цитирует ТАСС сообщение поискового отряда.

Во время поисков были обнаружены остатки костровища, также слышали лай собаки. В МЧС агентству сообщили, что в ночь с воскресенья на понедельник температура в этом районе опустилась до минус 12, выпал снег 20-30 сантиметров. Урочище находится в пяти километрах от поселка и представляет собой скальный массив с горной тайгой, в которой обитают бурые медведи. Мобильная связь там слабая.

Поиск туристов продолжается силами КГКУ «Спасатель», поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», волонтеров, сотрудников полиции и местных жителей. Для обнаружения пропавших применяются беспилотные летательные аппараты, транспорт повышенной проходимости и вертолет. К поискам привлечено более 100 человек.

Еще по теме
Сбивший пенсионерку самокатчик выплатит по суду 1,5 млн рублей
Семья туристов с маленьким ребенком пропала в горах Красноярского края
СК возбудил дело по факту гибели новосибирского чиновника на охоте
Новосибирский чиновник погиб на охоте
смотреть все
ЧП #Происшествия #Красноярск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Ученые впервые зафиксировали оргию акул
Зачем цифровой рубль потребителю
Зеленский пригрозил блэкаутом в Москве
США задумались над передачей Украине крылатых ракет Tomahawk
Обсуждение (0)
О самом главном
Когда переходить на «ты» с коллегами
Как распознать ложь по методикам ФБР
Какие смайлы можно использовать в деловой переписке
Кто никогда не станет руководителем
Стоит ли возвращаться к бывшим
Конфликт с ребенком: как ссориться правильно
Все статьи
Мультимедиа
Самые удивительные подводные снимки. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Самое обсуждаемое
45
США задумались над передачей Украине крылатых ракет Tomahawk
31
Зеленский пригрозил блэкаутом в Москве
20
Прозападная партия победила на выборах в Молдавии
19
СВР заявила о подготовке Украиной резонансной провокации
17
Силуанов объяснил смысл повышения НДС