Армия России нанесла массированный удар по военным объектам Украины

Российская армия нанесла массированный удар по объектам ВСУ на Украине, сообщило Минобороны России.

Российские силы в ходе массированного удара поразили:

  • транспортную инфраструктуру, обеспечивавшую работу предприятий ВПК;
  • места сборки и хранения беспилотников большой дальности;
  • пункты временной дислокации войск и иностранных наемников в 138 районах;
  • склады боеприпасов.

Вооруженные силы использовали для атаки авиацию, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерию.

Ранее заявил глава генерального штаба украинских Вооруженных сил (ВСУ) Андрей Гнатов пообещал, что Украина «найдет оружие», чтобы устроить «блэкаут» в Москве, если российские военные оставят без света Киев.

