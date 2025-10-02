Российская армия нанесла массированный удар по объектам ВСУ на Украине, сообщило Минобороны России.
Российские силы в ходе массированного удара поразили:
- транспортную инфраструктуру, обеспечивавшую работу предприятий ВПК;
- места сборки и хранения беспилотников большой дальности;
- пункты временной дислокации войск и иностранных наемников в 138 районах;
- склады боеприпасов.
Вооруженные силы использовали для атаки авиацию, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерию.
Ранее заявил глава генерального штаба украинских Вооруженных сил (ВСУ) Андрей Гнатов пообещал, что Украина «найдет оружие», чтобы устроить «блэкаут» в Москве, если российские военные оставят без света Киев.