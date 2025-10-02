НАВЕРХ
Кремль пообещал ответить на передачу Украине ракет Tomahawk

ТАСС
Москва отреагирует в случае передачи Киеву американских крылатых ракет Tomahawk, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Газета The Wall Street Journal ранее сообщила, что администрация президента США Дональда Трампа впервые согласилась передать Украине разведданные для нанесения ударов по объектам в России. Белый дом также задумался о передаче ракет Tomahawk.

«Соединенные Штаты Америки передают Украине разведданные в постоянном режиме, в режиме онлайн. Это не новация», — приводит ТАСС слова Пескова.

На передачу Украине крылатых ракет Tomahawk Россия отреагирует «должным образом», отметил пресс-секретарь российского лидера.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс подтвердил 28 сентября, что вашингтонская администрация обсуждает возможность поставок крылатых ракет Tomahawk другим странам НАТО для их последующей передачи Украине.

Политика #Мир #Оружие
