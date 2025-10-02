Сбивший пенсионерку самокатчик выплатит по суду 1,5 млн рублей

Суд в Санкт-Петербурге взыскал с курьера, который на самокате сбил пенсионерку, 1,5 миллиона рублей. Женщина получила тяжелые травмы, а виновник аварии с места скрылся.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Курьерам запретят гонять по тротуарам

ДТП произошло в мае 2022 года, пострадавшая до сих пор не восстановилась. «Результат: сиделка, инвалидное кресло, ходунки и костыли», — рассказала руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева. Водителя самоката долго разыскивали.

Пострадавшая подавала иск в суд к ООО «Яндекс. Еда», ООО «Шеринговые технологии» и к самому водителю самоката. С ответчиков Елена просила взыскать убытки в размере 679 тысяч рублей, а также моральный вред — 1 миллион рублей, пишет «Фонтанка».

Суд удовлетворил иск пенсионерки частично. Он суд признал, что ответственность в момент ДТП несет арендатор транспортного средства, а не компания-арендодатель. Поэтому с курьера суд взыскал сумму убытков, о которой просила пострадавшая. За причинение морального вреда он должен выплатить 900 тысяч рублей.