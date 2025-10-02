Процент сбитых Украиной российских ракет достиг минимума

Резкий спад эффективности противовоздушной (ПВО) и противоракетной (ПРО) обороны зафиксирован на Украине, приводит британская газета Financial Times расчеты военных экспертов.

В сентябре уровень перехвата баллистических ракет Украиной снизился до 6%, что стало минимальным показателем на фоне уменьшения количества самих запусков по сравнению с августом, подсчитали аналитики компании Centre for Information Resilience.

Британские военные эксперты утверждают, что «целенаправленные российские ракетные удары уничтожили ключевые военные объекты и критическую инфраструктуру Украины».

Запад задумался о создании «воздушного щита» над Украиной

В конце августа 2025 года министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что российские войска в этом году поразили 62% ключевых предприятий ВПК Украины.

В июле Wall Street Journal со ссылкой сообщила, модернизированные российские баллистические ракеты начали обходить радары американских комплексов ПВО Patriot.