МВД предостерегло от обмена валюты через мессенджеры

Источник:
Sibnet.ru
Мошенники с помощью ботов в мессенджерах предлагают обмен валют по лучшему курсу и крадут деньги, предупредило управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.

«Мошеннических предложений распространяется множество, и все они предлагают курс лучше официального. Вот только банки и официальные обменные пункты лицензируются и несут ответственность», — говорится в сообщении УБК, опубликованном в телеграм-канале ведомства.

Мошенники стали через Telegram похищать пароли от «Госуслуг»

Так, 21-летняя девушка обменяла рубли на юани через бот «с выгодным курсом». Она перевела около 40 тысяч рублей на неизвестные счета, которые больше ей не возвращались.

В управлении добавили, что при подобных предложениях нужно помнить, что перевод денег через телеграм-бот также небезопасен, как и обмен валюты у незнакомца.

