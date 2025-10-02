Трамп разрешил передать Украине разведданные для ударов по России

Администрация Дональда Трампа впервые согласилась передать Украине разведданные для нанесения ракетных ударов по объектам на территории России, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Вашингтоне.

Трамп одобрил расширение обмена разведданными между американскими службами и Киевом. Речь идет о помощи в выборе целей: нефтеперерабатывающих заводах, трубопроводах и энергетических сетях, рассказали источники. США попросили союзников по НАТО предпринять аналогичные шаги.

Как рассказали собеседники газеты, Белый дом также обсуждает также возможность поставки дальнобойных ракет, включая Tomahawk. Новые решения администрации США отражают изменение линии Белого дома, который ранее ограничивал использование Киевом поставленных систем для ударов вглубь России, отметили эксперты.

Трамп ранее позиционировал себя как посредника в переговорах между Россией и Украиной, ограничивая передачу оружия Киеву. Сейчас же Белый дом исходит из того, что удары по энергетике России подорвут ее военные возможности и вынудят ее пойти на переговоры на условиях Запада.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс подтвердил, что Белый дом рассматривает запрос Украины о поставке Tomahawk — крылатых ракет дальностью до 2,5 тысячи километров.