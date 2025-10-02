НАВЕРХ
Смарт-часы Samsung помогут выявить болезни сердца

Источник:
Sibnet.ru
236 0
Фото: © news.samsung.com

Южнокорейская компания Samsung анонсировала выпуск смарт-часов с функцией ранней диагностики сердечно-сосудистых заболеваний, сообщила пресс-служба IT-гиганта.

Наручный гаджет позволит на ранней стадии выявлять систолическую дисфункцию левого желудочка – опасное заболевание, являющееся причиной половины всех случаев сердечной недостаточности и более фатальное, чем некоторые виды рака.

«Пятилетняя выживаемость после постановки диагноза составляет всего 50%. Поэтому раннее выявление левожелудочковой систолической недостаточности имеет решающее значение», — говорится в сообщении пресс-службы Samsung.

Можно ли «разбить» сердце на самом деле

Смарт-часы разработаны в сотрудничестве с корейской компанией Medical AI, которая специализируется на технологиях ЭКГ с использованием искусственного интеллекта. Ее алгоритм для анализа 12-канальной ЭКГ уже внедрен в крупных клиниках страны и вскоре будет доступен в гаджетах от Samsung.

Устройство уже получило одобрение регулирующих органов Министерства безопасности пищевых продуктов и лекарственных средств Южной Кореи. Сроки выхода смарт-часов на рынок и цена пока не называются.


Обсуждение (0)
