НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Минкульт отказал в прокатном удостоверении триумфатору Канн

Источник:
Sibnet.ru
177 0
кадр из фильма "Простая случайность" (реж. Джафар Панахи)
Фото: © Pelleas Films

Министерство культуры РФ отказало в выдаче прокатного удостоверения фильму «Простая случайность», удостоенному Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля 2025 года. Информацию об этом опубликовала пресс-служба кинопрокатной компании «Русский репортаж».

Премьера картины иранского режиссера Джафара Панахи состоялась в мае 2025 года. 30 октября фильм должен был выйти в российских кинотеатрах.

«Спасибо, что ждали этот фильм и поддерживали нас! Работаем дальше», – говорится в сообщении компании «Русский репортаж» без уточнения причин отказа в выдаче прокатного удостоверения.


Пресс-служба Минкульта сообщила «Интерфаксу», что ленте было отказано в прокате на основании подпункта «з» пункта 19 ведомственного приказа о порядке выдачи прокатного удостоверения на фильм.

«Прокатное удостоверение не предоставляется (не выдается) в иных определенных федеральными законами случаях», — гласит указанная Минкультом норма.

Минкульт не пустил в прокат комедию «Третья лишняя»

Фильм «Простая случайность» был тайно снят в Иране. Он рассказывает историю бывшего политического заключенного Вахида, который похитил сотрудника спецслужб, пытавшего его в тюрьме, чтобы отомстить.

Картина выдвинута на премию «Оскар» от Франции. Рейтинг на IMDb – 7,7.

Еще по теме
«Мир в огне» с Батистой и Куриленко выходит в российский прокат
«Август»: за что ругают и хвалят фильм
Ушел из жизни актер из комедии «Три плюс два» Геннадий Нилов
«Симпсоны в кино» получат сиквел через 20 лет после премьеры
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Питомцам Новосибирского зоопарка бросили яблоко со стеклом
Каждый пятый автовладелец поддержал запрет старых машин
Почему птицы летают клином
Ученые впервые зафиксировали оргию акул
Обсуждение (0)
Картина дня
Суд признал Штенгелова экстремистом и изъял холдинг в 497 миллиардов
Кремль счел пока невозможной встречу Путина и Зеленского
Представлен перечень авто для работы в такси
Минкульт отказал в прокатном удостоверении триумфатору Канн
О самом главном
Когда переходить на «ты» с коллегами
Как распознать ложь по методикам ФБР
Какие смайлы можно использовать в деловой переписке
Кто никогда не станет руководителем
Стоит ли возвращаться к бывшим
Конфликт с ребенком: как ссориться правильно
Все статьи
Самое обсуждаемое
45
США задумались над передачей Украине крылатых ракет Tomahawk
31
Зеленский пригрозил блэкаутом в Москве
25
МИД обвинил Киев в подготовке провокаций для начала мировой войны
24
Пророссийские и прозападные силы столкнутся на выборах в Молдавии
20
Прозападная партия победила на выборах в Молдавии