Минкульт отказал в прокатном удостоверении триумфатору Канн

Министерство культуры РФ отказало в выдаче прокатного удостоверения фильму «Простая случайность», удостоенному Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля 2025 года. Информацию об этом опубликовала пресс-служба кинопрокатной компании «Русский репортаж».

Премьера картины иранского режиссера Джафара Панахи состоялась в мае 2025 года. 30 октября фильм должен был выйти в российских кинотеатрах.

«Спасибо, что ждали этот фильм и поддерживали нас! Работаем дальше», – говорится в сообщении компании «Русский репортаж» без уточнения причин отказа в выдаче прокатного удостоверения.

Пресс-служба Минкульта сообщила «Интерфаксу», что ленте было отказано в прокате на основании подпункта «з» пункта 19 ведомственного приказа о порядке выдачи прокатного удостоверения на фильм.

«Прокатное удостоверение не предоставляется (не выдается) в иных определенных федеральными законами случаях», — гласит указанная Минкультом норма.

Фильм «Простая случайность» был тайно снят в Иране. Он рассказывает историю бывшего политического заключенного Вахида, который похитил сотрудника спецслужб, пытавшего его в тюрьме, чтобы отомстить.

Картина выдвинута на премию «Оскар» от Франции. Рейтинг на IMDb – 7,7.