Наступающая зима будет значительно холоднее предыдущей, сообщил Гидрометцентр России в вероятностном прогнозе на отопительный период 2025-2026 годов.

Ниже, чем в ноябре 2024 года, средняя месячная температура воздуха ожидается в северных и центральных районах Сибирского федерального округа.

Практически на всей территории России средняя температура декабря предполагается ниже, чем в 2024 году.

Январь 2026 года в центральных и южных регионах Сибирского федеральных округов ожидается значительно холоднее, чем в 2025 году.

В феврале 2026 года температура в Сибири будет близка к средним многолетним значениям. Только на западе Сибирского федерального округа она предполагается выше нормы.

В марте 2026 года на большей части территории России средняя месячная температура воздуха ожидается выше нормы. Исключение — юг Сибири, здесь показатели температуры будут около нормы.