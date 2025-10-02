НАВЕРХ
Мошенники рассылают россиянам фальшивые налоговые уведомления

Источник:
РИА Новости
Мощенники активно рассылают жителям России поддельные уведомления и квитанции в канун декабрьского срока уплаты налогов на имущество. Также они подбрасывают в почтовые ящики бумажные квитанции с QR-кодами, ведущими на фишинговые ресурсы.

«Мошенники рассылают поддельные уведомления и квитанции (ПД-4) через смс, электронную почту, мессенджеры и бумажные письма. <…> Бумажные версии с QR-кодами, ведущими на фишинговые ресурсы, мошенники подбрасывают в почтовые ящики», — цитирует РИА Новости сообщение платформы «Мошеловка» Народного фронта.

На поддельных сайтах пользователей убеждают в том, что у них есть долги, которые необходимо срочно заплатить. 

Официальные уведомления и квитанции отправляются «Почтой России» и дублируются в личном кабинете на портале «Госуслуг» или на сайте ФНС России. Жителям в целях безопасности следует проверять адреса территориальных отделений налоговой инспекции, указанные в квитанциях, так как мошенники часто адреса выдумывают.

