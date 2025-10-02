«Мир в огне» с Батистой и Куриленко выходит в российский прокат

Экшен-комедия «Мир в огне» об охотнике за сокровищами в условиях постапокалипcиса 2 октября стартует в российском прокате. Картина основана на серии комиксов Afterburn от Red 5 Comics.

По сюжету, после мощной солнечной вспышки мир погрузился в хаос. Среди обломков былой цивилизации поиском антиквариата промышляет бывший солдат, а ныне охотник за сокровищами. Однажды он получает заказ на «Мону Лизу», ради которой ему придется отправиться в самое сердце опустошенной Европы и между делом спасти мир.

Режиссером картины стал Джей Джей Перри, главные роли исполнили Дэйв Батиста, Сэмюэл Л. Джексон и Ольга Куриленко. Дистрибьютор фильма — кинопрокатная компания «Вольга».

Зарубежные зрители остались от картины не в восторге. Рейтинг на IMDb – 4,5. На сайте Rotten Tomatoes «Мир в огне» оценен на 57% из 100.