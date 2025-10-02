НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

«Мир в огне» с Батистой и Куриленко выходит в российский прокат

Источник:
Sibnet.ru
131 0
кадр из фильма "Мир в огне" (реж. Джей Джей Перри)
Фото: © Black Bear

Экшен-комедия «Мир в огне» об охотнике за сокровищами в условиях постапокалипcиса 2 октября стартует в российском прокате. Картина основана на серии комиксов Afterburn от Red 5 Comics. 

По сюжету, после мощной солнечной вспышки мир погрузился в хаос. Среди обломков былой цивилизации поиском антиквариата промышляет бывший солдат, а ныне охотник за сокровищами. Однажды он получает заказ на «Мону Лизу», ради которой ему придется отправиться в самое сердце опустошенной Европы и между делом спасти мир.

Режиссером картины стал Джей Джей Перри, главные роли исполнили Дэйв Батиста, Сэмюэл Л. Джексон и Ольга Куриленко. Дистрибьютор фильма — кинопрокатная компания «Вольга».

Зарубежные зрители остались от картины не в восторге. Рейтинг на IMDb – 4,5. На сайте Rotten Tomatoes «Мир в огне» оценен на 57% из 100.

Еще по теме
«Август»: за что ругают и хвалят фильм
Ушел из жизни актер из комедии «Три плюс два» Геннадий Нилов
«Симпсоны в кино» получат сиквел через 20 лет после премьеры
Вышел новый трейлер фильма «Простоквашино» Сарика Андреасяна
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Питомцам Новосибирского зоопарка бросили яблоко со стеклом
Каждый пятый автовладелец поддержал запрет старых машин
Почему птицы летают клином
Ученые впервые зафиксировали оргию акул
Обсуждение (0)
Самое обсуждаемое
45
США задумались над передачей Украине крылатых ракет Tomahawk
31
Зеленский пригрозил блэкаутом в Москве
25
МИД обвинил Киев в подготовке провокаций для начала мировой войны
24
Пророссийские и прозападные силы столкнутся на выборах в Молдавии
20
Прозападная партия победила на выборах в Молдавии