Российский хоккеист Кирилл Капризов подписал рекордный контракт в истории НХЛ. За восемь лет в составе «Миннесота Уайлд» форвард получит 136 миллионов долларов, сообщает официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Соглашение с 28-летним нападающим вступит в силу со следующего сезона. Комментируя свое решение, уроженец Новокузнецка привел в пример Сидни Кросби и Александра Овечкина, которые выступают за свои клубы на протяжении многих лет.

«Я не так уж молод, и, возможно, это мой последний контракт в хоккее. «Миннесота» всегда очень помогала мне, и не только в хоккее, но и в жизни. Я просто счастлив продолжать делать то, что мы делаем, и побеждать здесь. Я верю, что однажды [Кубок Стэнли] будет завоеван», – цитирует Капризова сайт НХЛ.

В прошлом сезоне форвард провел за «Уайлд» 41 матч, забросив 25 шайб и отдав 31 результативную передачу.

До вступления в силу нового контракта Капризова, самым высокооплачиваемым игроком НХЛ остается Леон Драйзайтль, подписавший восьмилетний контракт с «Эдмонтон Ойлерз» на 112 миллионов долларов.

Новый сезон НХЛ стартует 7 октября.



